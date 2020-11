Mitmachen und True Wireless In-Ear Kopfhörer von ACME gewinnen

Wiedergabe

Die Wiedergabe erfolgt über Bluetooth in einem Abstand von bis zu 10 Metern zur Musikquelle. Die Earbuds bieten eine Wiedergabezeit von bis zu fünf Stunden und können zusätzlich in der Ladecase drei Mal komplett aufgeladen werden, bevor deren Akku über das mitgelieferte USB Typ-C-Kabel selbst in zwei Stunden wieder vollständig mit Energie versorgt ist. So sind insgesamt bis zu 20 Stunden Telefonie oder Musikwiedergabe möglich.