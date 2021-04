Monster Hunter Rise: Die Gewinner des Wettbewerbs stehen fest

Nach unserem Aufruf haben wir sehr viele Monsterzeichnungen erhalten. Damit habt ihr unserer Jury die Auswahl alles andere als leicht gemacht. Letzten Endes hat sich die Jury für das Monster von Simon entschieden, er schreibt:

Von Freunden, die mir von Monster Hunter Rise erzählt haben, hörte ich Gerüchte über ein ganz besonderes Monster. Es trägt den Namen "Futhurzon", und weist eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Aknosom auf. Doch unterscheidet es sich in seiner dunkleren Farbe, der einzigartigen Musterung auf seiner Stirn und vor allem den verblüffenden, kabelähnlichen Gebilden an den Spitzen seines Nackenschildes. Auch wurde bemerkt, dass dieses Monster ein außerordentlich großes Interesse an Technik zeigt. So eröffneten sich völlig neue Köder-Methoden...