Onward: Keine halben Sachen - Fanpackages gewinnen

Onward - keine halben Sachen spielt in einer Welt, die von Fabelwesen bewohnt wird, durch den technologischen Fortschritt geht aber die Magie in der Welt immer mehr verloren. Die beiden Elfen-Brüder Ian und Barley Lighfoot stehen im Fokus der Story. Ihr Vater starb als er noch ganz jung war. Durch Magie haben die Brüder die Gelegenheit einen Tag mit ihrem Vater zu verbringen.



Leider funktioniert der Wiedererweckungsversuch nur halb und so kehrt nur die untere Hälfte ihres Vaters zurück - so müssen die Brüder einen Weg finden, um den Zauber zu vollenden. Auf ihrer Reise kommen die Brüder nicht nur ihrem Vater näher, sondern auch einander, ihrer Mutter und deren neuen Partner einen Polizei-Zentauren.