Polar Ignite: Wasserdichte GPS-Fitnessuhr gewinnen

Die neue Sleep Plus Stages Funktion für das Schlaftracking erfasst die Schlafphasen (REM-, Leicht- und Tiefschlaf) und zeigt Feedback zum Schlaf sowie einen numerischen Schlafindex an. Eine Erholungsanalyse zeigt an, wie gut sich der Körper nachts von Stress und vom Training erholt und hilft dabei, tagsüber die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wer es mal ruhiger angehen möchte, der kann mit der Polar Ignite und angeleiteten Atemübungen helfen, den Körper zu entspannen, zur Ruhe zu kommen und Stress abzubauen.