PurEase Wasserkocher von Braun im Quiz gewinnen

Formschön wie funktional sind die beiden Wasserkochermodelle WK 3110 und WK 3100 aus der PurEase Kollektion von Braun. Dank kompakter Abmessungen fügen sich die Kocher, die in schwarz oder weiß erhältlich sind, in jede noch so kleine Küche perfekt ein.

Durch die große Ausgussöffnung lässt sich der Behälter besonders einfach mit bis zu 1,7 Liter Wasser befüllen. Sollte doch der Deckel geöffnet werden wollen – nichts leichter als das! Für den Knopfdruck auf den Klappdeckel braucht man tatsächlich nur eine Hand. Das 3-Wege-Sicherheitssystem sorgt dafür, dass sich das Gerät automatisch abschaltet, wenn das Wasser kocht bzw. sich keines darin befindet oder wenn der Behälter vom Heizsockel genommen wird. Dank des ergonomisch geformten Griffs ist stets ein sicherer Halt gegeben und zwar für Links- und Rechtshänder gleichermaßen. Smartes Design macht sich hier garantiert bezahlt. Selbst die Reinigung geht leicht von der Hand und spart Zeit und Nerven: Der Anti-Kalkfilter lässt sich einfach herausnehmen und reinigen.