radbag.at: Mini-Kräutergarten im Quiz gewinnen

Die Diskussion um mehr Bewusstsein für gesunde Ernährung und zurück zum Ursprung ist in aller Munde. So versucht jeder auf eine andere Art durch bewusste Ernährung unser Klima zu schonen und ein klein wenig zu einer besseren Welt beizutragen: die Einen kaufen Milch beim Bauern, die Anderen gehen Brombeeren pflücken und machen ihre eigene Marmelade, wieder andere achten im Supermarkt auf den Kauf regionaler Produkte. Doch was machen eigentlich all die Städter, die vielleicht keine Wiese oder Wald vor der Tür haben, um eigenes Gemüse anzubauen?

Schon mal etwas von „urban gardening" gehört? Ein neuer Trend - die Hinwendung zum Selbermachen und zur Natur in der Stadt.

Ein toller Trend, wie wir finden, nur leider fehlt an manchen Standorten ganz einfach der Platz für dieses doch sehr sinnvolle und umweltfreundliche Handeln.

Warum also nicht erstmal klein anfangen und den grünen Daumen im Mini Kräutergarten für drinnen schulen? Dieser Garten von radbag für Basilikum, Koriander und Oregano findet schließlich überall den nötigen Platz.