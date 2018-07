Red Sparrow Blu-rays im Quiz gewinnen

Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence spielt die Hauptrolle in diesem internationalen Agententhriller. Die ehemalige Ballerina Dominika wird dazu gezwungen, eine Ausbildung in der Sparrow School zu absolvieren - einem Geheimprogramm der Regierung, aus dem sie als tödliche Agentin hervorgeht. Von nun an ist Dominika Teil eines heimtückischen Spionagespiels zwischen Russland und der CIA. Sie ist gefangen in einer Welt, der sie verzweifelt zu entkommen versucht.



Red Sparrow ist ab 19. Juli im Handel auf 4k UHD, Blu-ray und DVD erhältlich und ab sofort als Download verfügbar.