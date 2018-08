Reolink C1 Pro: 4MP Dualband-WLAN-Kamera im Quiz gewinnen

Die WLAN-Kamera Reolink C1 Pro mit 2T2R MIMO-Antennen unterstützt sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz Frequenzbänder. So macht man sich keine Sorgen mehr um Netzverbindung - stabiler Rundumschutz ist stets online. Mit einer Auflösung von 4MP Super HD liefert die Innenkamera bei Tag sowie bei Nacht klare und scharfe Bilder/Videos. Dank der Pan-Tilt-Funktion (355 Grad Schwenken & 105 Grad Neigen) bietet diese SmartHome-Kamera ein größeres Blickfeld. So werden mehr Bereiche überwacht und geschützt – keine toten Winkel, keine Kompromisse. Die Infrarot-Nachtsicht von einer Reichweite von 12 Metern ermöglicht der Reolink C1 Pro, alles auch in der Dunkelheit im Auge zu halten. Mit dem eingebauten Mikrofon und Lautsprecher ist Zwei-Wege-Audio, nämlich interaktive Kommunikation verfügbar. Durch Verbindung mit dem Reolink NVR ist eine 24/7 Aufzeichnung und Schutz möglich.

Die C1 Pro lässt sich via kostenlose deutsche Softwaren von Reolink bedienen: mobile Smartphone-App (iOS & Android), PC-Client-Software (Windows & Mac) sowie Webbrowser. Nutzer können so intelligente Alarmierung in Echtzeit via E-Mails, Push-Benachrichtigungen usw. erhalten, wenn etwas passiert. Die aufgezeichneten Bilder/Videos lassen sich entweder lokal auf einer eingesetzten Micro SD-Karte (bis zu 64 GB) / im Reolink NVR speichern oder auf einen FTP-Server hochladen. Bald wird auch flexible Reolink Cloud-Speicherung verfügbar sein.