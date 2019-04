Reolink Go: 4G LTE Sicherheitskamera mit Solarpanel gewinnen

Reolink Go ist eine akkubetriebene wetterfeste Sicherheitskamera, die über 3G/4G-LTE Mobilfunknetz funktioniert– ein idealer Beschützer für die Orte, wo es beschränkten WLAN-Zugriff und keinen Stromanschluss gibt, wie z.B. Pferdeställe, Felder, Bauernhöfe, Lagerhallen, Wohnmobile, Baustellen, Yachten, Ferienhäuser usw. – egal ob im Innen oder Außen. Dank der wiederaufladbaren Lithium-Batterie und des zusätzlich erhältlichen Solarpanels arbeitet Reolink Go völlig kabellos und autark – so ist es nicht mehr erforderlich, Batterie häufig zu wechseln oder Kamera hin und wieder zur Aufladung abzumontieren. Die 1080p-Full-HD-Hochauflösung und das eingebaute Sternenlicht-CMOS-Bildsensor ermöglichen der Kamera, hochwertige farbige Aufnahmen bei Tag sowie Nacht zu liefern.

Mit der kostenlosen deutschsprachigen Reolink App stehen die Funktionen Live-Streaming, PIR-Bewegungsalarmierung per Push-Nachrichten, E-Mails und Sirenenton, 2-Wege-Audio usw. von überall aus und zu jeder Zeit zur Verfügung. Darüber hinaus kann man die mobile Sicherheitskamera per PC-Software Reolink Client bedienen. Die aufgenommenen Videos & Bilder lassen sich lokal auf einer Micro SD-Karte (bis zu 64GB unterstützt) speichern, die flexibel per Reolink App wieder abzurufen sind.