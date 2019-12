Rudy Games: Interaktives Familienspiel INTERACTION gewinnen

Rechtzeitig zu Weihnachten wartet das Linzer Gaming Startup mit einer Neuauflage des Verkaufsschlagers INTERACTION auf: Durch die Integration der App in den Spielverlauf ermöglicht das unvergleichliche Konzept ein vollkommen neues Gaming-Erlebnis. Jetzt wurde das Spiel um weitere Funktionen ergänzt. Dank vielseitiger Spielerweiterungen kommen Fußballliebhaber, Basteltalente und Sportskanonen zusätzlich auf ihre Kosten. In der neuen Version hat Rudy Games auch das Spielmaterial überarbeitet. Der Booster-Spielplan und die neue Kartenmechanik sorgen für zusätzliche Spieldynamik.Durch die Möglichkeit mit neun Spielern in bis zu drei Teams zu spielen, sorgt das abwechslungsreiche Spiel auch in größeren Runden für ausgelassene Momente.