Sims 4 Jahreszeiten - Fanpackages gewinnen

Neben Wetterveränderungen enthält Die Sims 4 Jahreszeiten einen neuen Kalender voller Festtage, die die Sims gemeinsam mit Freunden und Verwandten feiern können. Am Erntefest versammeln sie sich, um ein köstliches Festmahl zu genießen. Beim Winterfest sorgt Väterchen Frost höchstpersönlich für Festtagsstimmung. Nachdem die Sims das Neue Jahr eingeläutet haben, können sie sich auf eine romantische Verabredung am Liebestag freuen. In Die Sims 4 Jahreszeiten können Spieler auch ihre eigenen Feiertage für Sims erstellen und festlegen, wie sie diese feiern möchten – so sind die Sims das ganze Jahr über beschäftigt.



Jede Jahreszeit hält außerdem besondere Aktivitäten bereit. Im Herbst laden Blätterhaufen zum Toben ein. Im Winter können die Sims in warmer Kleidung Pirouetten auf dem Eis drehen und heißen Kakao schlürfen. In der glühenden Sommerhitze schlüpfen sie in die neue Badekleidung und kühlen sich im Planschbecken ab. Im Frühling heißt es die Natur erkunden und Abzeichen verdienen.



