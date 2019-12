SodaStream Easy Gold Kit im Quiz gewinnen

Mit dem Wassersprudler Easy lässt sich Leitungswasser ganz einfach in prickelndes Sprudelwasser verwandeln. Die Sprudelstärke ist dabei individuell dosierbar, die Flasche wird dafür einfach nur eingeklickt.



Der Sodastream Easy ist in den Farben schwarz und weiss erhältlich und passt, damit perfekt in jede Küche. Gemeinsam mit Sodastream vergeben wir ein SodaStream Easy Gold Kit. In der Sonder-Farbkombination bringt SodaStream eine neue, limitierte Edition in edler Roségold-Optik auf den Markt. Mit dieser stilvollen SodaStream-Sonderedition inklusive der wiederverwendbaren PET-Flasche spart man sich nicht nur mühsames Kistenschleppen, sondern leistet auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

Produktmaße