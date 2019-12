Sonos One Smart Speaker im Quiz gewinnen

Der Sonos One ist ein smarter Speaker, der Sprachbefehle entgegennehmen kann. Die Auswahl der verfügbaren Streamingdienste und Services ist umfangreich. Die Amazon Sprachsteuerung ist bereits in den Speaker integriert, weitere Sprachassistenten sowie fortlaufende Optimierungen folgen. Der Sonos One wird durch kontinuierliche Software- Updates ständig smarter.

Auf Zuruf füllen der persönliche Soundtrack des Tages, der liebste Podcast oder die von Alexa vorgelesenen tagesaktuellen Nachrichten die eigenen vier Wände – dank Multi-Room System in allen gewünschten Räumen. Der Sonos One ist ganz Ohr und erkennt den Sprachbefehl auch, wenn laut Musik läuft. Die Mikrofone lassen sich per Knopfdruck ganz einfach abschalten – für mehr Privatsphäre. Eine LED Leuchte signalisiert dezent aber deutlich, dass der Sprachassistent aktiv ist. Der Sonos One lässt sich mit einem weiteren Paar verbinden und sorgt so für ein noch besseres Sounderlebnis.

Florian hat den Speaker getestet, zum Testbericht geht es hier.