Super Mario Maker 2: Nintendo Switch-Package zu gewinnen

Am 28. Juni ist Super Mario Maker 2 exklusiv für die Nintendo Switch im Handel erhältlich: Super Mario Maker 2 setzt der Vorstellungskraft von Jump-'n'-Run- und Videospiel-Fans keine Grenzen. Mit mehr Werkzeugen, Gegenständen und Funktionen denn je können sie ihre eigenen Super Mario-Kurse bauen, um ihre Kreationen anschließend mit SpielerInnen aus aller Welt zu teilen. Dank der intuitiven Bedienung des virtuellen Baukastens sowie der zahlreichen neuen Werkzeuge beginnt der Spaß bereits beim Erstellen der Level. Diese können unter anderem erstmals mit rutschigen Abhängen ausgestattet werden, was kreativen Bauherren ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Kurz: In Super Mario Maker 2 ist fast alles möglich.



Wer vorbestellt oder am Starttermin kauft, kann einen limitierten Nintendo Switch-Touchpen im Super Mario Maker-Look für das Spielen im Handheld-Modus erhalten. Die Super Mario Maker 2 Limititierte Edition beinhaltet das Spiel sowie eine 12-monatige Einzelmitgliedschaft für Nintendo Switch Online.Sowohl die Limitierte Edition als auch der Stift sind erhältlich, solange der Vorrat reicht.