ThinkFun: Cat Crimes gewinnen

Wer hat den Goldfisch verschluckt? Wer hat den Kaffee verschüttet? Chaos, wohin man hinschaut, aber welche der sechs verdächtigen Katzen war der Täter? Beim Spiel „Cat Crimes" von ThinkFun versuchen die Samtpfoten den Spieler hinters Licht zu führen. Das Lösen des unterhaltsamen Katzenkrimis trainiert auf amüsante und spielerische Weise das logische Denken.



Ziel des Spiels ist es, Hinweise so geschickt miteinander zu kombinieren, dass am Schluss die richtige Katze vor dem passenden Ereignischip sitzt. Die Hinweise enthalten Informationen zum Aufenthaltsort der Katzen während der Tat, ihren besonderen Merkmalen, aber auch zu ihren am Tatort hinterlassenen Katzenspielzeugen.