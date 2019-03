Tickets für Österreichs größtes Live-Escape-Abenteuer gewinnen

Mitten einer verlassenen Wiener Trafik schickt Crime Runners dich zurück in die 50er Jahre und in ihr bislang aufwendigstes Abenteuer. Im 9. Wiener Gemeindebezirk wurden bei seismischen Messungen alarmierende Beobachtungen gemacht: Die Gefahr eines Bomben-Blindgängers aus dem zweiten Weltkrieg ist gegeben. Der Operator schickt euch zur Erstinspektion in das Gebiet des mutmaßlichen nicht detonierten Sprengkörpers. Doch es steckt mehr dahinter als ihr denkt...

Der aufwendigste Escape-Room Österreichs

Mit "Going Underground" setzt das Team ab 15. März 2019 neue Maßstäbe, denn dann eröffnet Österreichs wohl aufwendigster Escape-Room seine Pforten. „Unser neues Erlebnis war dreimal so aufwendig wie unsere gesamte erste Filiale“, sagt Lukas Rauscher, Geschäftsführer von Crime Runners. Knapp zwei Jahre dauerte die Entwicklung des neuen 90 Minuten langen Abenteuers. Auf der über 170 m2 großen, liebevoll und detailiert gestalteten Spielfläche warten Schauplätze wie z.B.: eine alte Trafik, eine britische Geheimstation, Minenschächte und ... sogar verborgene Höhlen auf die interessierten Abenteurer. Audio- und Videoclips begleiten die Rätselteams durch die Geschichte, eine geniale Mischung aus Licht-, Audio- und Bühneneffekten lassen die Spieler noch tiefer ins Geschehen eintauchen. Beobachtet wird das Geschehen von einem Game Master, der mittels Funktgerät jederzeit kontaktiert werden kann.



Ein futurezone-Team bestehend aus erfahrenen Escape-Room-Spielern und Anfängern durfte " Going Underground" vorab testen. Das Abenteuer punktete im Test nicht nur mit einer wunderbaren Kulisse und einer stimmigen Geschichte, sondern auch mit tollen, interaktiven Rätseln, die zwar durchaus Köpfchen und Teamwork einfordern, aber niemanden beim Lösen verzweifeln lassen.