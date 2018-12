Wasserkocher von Kenwood im Quiz gewinnen

Die Mesmerine-Kollektion von Kenwood bringt Glamour in die Küche. Das einzigartige Design mit der strukturiert anmutenden Oberfläche erinnert an Edelsteine und funkelt mit ihnen um die Wette. Eine praktisch innen angebrachte Wasserstandsanzeige zeigt den Wasserstand von min. 0,25 bis max. 1,6 L an. Der Wasserkocher ist dank des stylischen Diamantmusters nicht nur ein Eye-Catcher in der Küche, er eignet sich besonders gut Familien und ist dank abnehmenbarem Deckel schnell zu befüllen und einfach zu reinigen.