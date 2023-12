Mitmachen und SodaStream TERRA gewinnen

Umweltbewussten Familien beschert das Einsteigermodell TERRA ein weihnachtliches Sprudelerlebnis. Denn der Wassersprudler macht es Haushalten in jeder Größenordnung möglich, umweltfreundlich, kostengünstig und bequem frisches Leitungswasser aufzusprudeln.

Die TERRA passt in praktisch jede Küche; dank ihrer schlanken und kompakten Form auch in jede noch so kleine. Die elegante Streifenoptik in Schwarz oder Weiß sowie ihr mattes Design lassen sie zum Blickfang in jedem Haushalt werden. Ein weiterer Pluspunkt: Die TERRA wird mit einer BPA-freien, spülmaschinengeeigneten 1-Liter-Kunststoffflasche geliefert. Damit können Sprudelfans selbst gesprudelte Getränke auch jederzeit To-go genießen.