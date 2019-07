Weltkatzentag 2019: Kuschelfotos gesucht!

Der Internationale Katzentag wurde ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für die Bedürfnisse dieser Tiere zu schärfen, Tierleid zu mindern und artgerechte Haltung zu fördern. Wir suchen ab sofort nach euren süßesten Kuschelkatzen. Wer mitmacht kann nicht nur Preise gewinnen, sondern auch Gutes tun! Die Austria Pet Food wird auch heuer wieder pro Einreichung eine Dose Futter spenden. Die Futterspende kommt dem Tierschutzverein Katzentant zugute.



Austria Pet Food ist ein hochspezialisierter Anbieter von Tiernahrung. Das Unternehmen bietet seine Produkte dem europäischen Handel als Eigenmarkenprodukte an, man setzt auf nachhaltige, hochwertige Qualität „Made in Austria“. Seit Ende des Jahres 2017 werden zusätzlich zu Kunden in 23 europäischen Ländern erstmals auch Partner außerhalb Europas in Süd-Ost Asien, dem Nahen Osten und in den Vereinigten Arabischen Emiraten beliefert.



Der Tierschutzverein Katzentant kümmert sich um Samtpfoten, die aus den verschiedensten Gründen ihr Zuhause verlieren, sowie um Streuner und dessen Nachwuchs. Die Kastration der Tiere ist die einzig sinnvolle Methode, um das stetige Wachstum der Population einzudämmen und Tierleid zu mindern. Die Kleinen können an den Menschen gewöhnt werden. Gesund und geimpft werden sie dann auf geeignete Plätze vermittelt.