WLAN-Sicherheitskamera von Reolink im Quiz gewinnen

Sobald man die Reolink C2 Pro in die App hinzugefügt hat, kann man die praktischen Funktionen leicht bedienen. Livestream im Wohnzimmer ansehen? – Okay, nur ein Klick auf den Kamerabildschirm in der Gerätelist in der App reicht aus. Der Hund macht wieder einen Blödsinn? – Keine Sorgen, den Knopf „Talk“ in der App festhalten und einfach zu ihm sprechen: „Sei brav!“. Bald auf einer Dienstreise, aber Angst, dass jemand bei Abwesenheit ins Haus eindringt? – Reolink C2 Pro kümmert sich darum. Bei Bewegungserkennung werden Alarme in Form App Push-Benachrichtigungen und E-Mails in Echtzeit ans Smartphone gesendet, so dass man effektive Maßnahmen rechtzeitig ergreifen kann.