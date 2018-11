Beendet. Zeitsparende Bügelstation von Braun im Quiz gewinnen

Braun hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, wertvolle Lebenszeit vor der Vergeudung am Bügelbrett zu schützen und mit den zwei neuen CareStyle Compact Modellen eine Bügelstation entwickelt, die 50 Prozent Zeit sparen soll. Möglich wird das mit einem Dampfsystem, der so genannten DoubleSteam Technologie. Damit soll es gelingen, 100 Prozent mehr Dampf durch die speziell beschichtete Bügelsohle zu pressen und so für das gleiche Bügelergebnis nur die Hälfte der Zeit zu beanspruchen.