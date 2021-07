Olympia: Games im Quiz gewinnen

In Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Rio 2016 könnt ihr euch in zahlreichen Sportarten versuchen. Ne-ben den olympischen Disziplinen stehen noch Plus-Disziplinen aus den Welten von Mario und Sonic zur Auswahl. Du kommst nach Rio, um dir bei den Olympischen Spielen einen Namen zu machen, und stellst fest, dass zwi-schen Marios Studio und Sonics Studio eine erbitterte Rivalität herrscht. Du musst dich jedoch für eines entschei-den, bevor du mit dem Training beginnen und an zahlreichen olympischen Disziplinen teilnehmen kannst. Abhängig davon, für welches Studio dich in "Auf nach Rio" entscheidest, entfaltet sich eine unterschiedliche Geschichte. Möchtest du erfahren, was in Sonics oder Marios Geschichte passiert?