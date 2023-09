Opus Arcani: Mitmachen und Escape-Game-Gutschein gewinnen

Spieler*innen von "Opus Arcani" werden mit einem Tablet und einem Koffer ausgestattet, den die stärkste Person des Teams am Rücken mitnimmt. Von der Crime-Runners-Zentrale in der Maria-Theresien-Straße aus geht es los. Von Anfang an gilt es, Hinweise am Tablet und in der realen Umgebung zu verknüpfen und dadurch Kombinationen für Zahlenschlösser herauszufinden, die Fächer im Inneren des Koffers öffnen.

Neue Fakten über bekannte Orte

Auffassungsgabe und logisches Denken sind dabei wie in jedem Escape Room gefragt. Dazu kommt aber, dass man sich an der frischen Luft bewegt und Gebäude, Straßen und sonstige Infrastruktur in der Wiener City mit ganz neuen Augen wahrnimmt. Man erfährt einige neue Fakten über Orte, an denen man als in Wien lebender Mensch wahrscheinlich schon oft vorbeigelaufen ist. Wer hätte etwa gedacht, welche Enthüllungen die großen Heraklesstatuen am Michaelerplatz bereithalten?

Selbsterkenntnis

Im Verlauf des Spiels kommen die Abenteuer*innen aber nicht nur dem Rätsel von Opus Arcani näher, sie erfahren auch mehr über ihre Mitreisenden. Wer schafft es etwa, die anderen bei einer Aufgabe am besten hinters Licht zu führen? Nach 2 bis 3 Stunden sollte man jedenfalls dahintergekommen sein, was es mit dem Geheimbund auf sich hat - und wer im Team am besten bluffen kann.

Mitmachen

Wir vergeben einen Team-Gutschein für 6 Personen für das neue Outdoor Escape von Crime Runners unter allen, die bis 28. September, 10.00 Uhr unseren Beitrag auf Instagram oder Facebook kommentieren.



Es gelten weiters die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen.



Die Gewinner*in wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Community-Aktionen im Überblick findest du hier.