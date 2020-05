Paintball: Gutscheine im Quiz zu gewinnen

Paintball ist ein Sport, der neben Teamgeist auch taktisches Geschick erfordert. Dabei spielen in der Regel zwei Mannschaften, bestehend aus meistens fünf bis zehn Spielern, gegeneinander. Gespielt wird Paintball mittlerweile von mehr als 7 Millionen Menschen in über 104 Ländern. Wer sich selbst mal als "Paintballer" versuchen möchte, kann dies ganz unkompliziert bei paintball.at in Theresienfeld bei Wiener Neustadt tun. Dabei braucht man keine besonderen Vorkenntnisse, mitbringen sollte man aber eine positive Einstellung, Teamgeist und natürlich Spaß. Die Ausrüstung kann man sich vor Ort ausleihen und nach einer kurzen Einführung in die Sicherheitsbestimmungen vor Ort, steht der Action nichts mehr im Wege!