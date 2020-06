PlayStation 4 20th Anniversary Edition gewinnen

Die Playstation 4 20th Anniversary Edition ist eine Hommage an die Original-PlayStation, die als Vorbild für jede weitere in den letzten zwei Jahrzehnten veröffentlichte PlayStation gewesen ist. Nicht nur das Gerät sondern auch das Zubehör erinnern an die Original-PS: der Wireless Controller (Dualshock4), die PS-Camera, der vertikale Stand und das Mono-Headset.

Die Oberfläche des Dualshock4-Controller-Touchpads sind mit dem „△2○×-Schema ausgestattet und erinnert ebenso an das 20-jährige Jubiläum. Außerdem ist auf der Vorderseite jedes Systems in der unteren Ecke eine Plakette angebracht, auf der eine Zahl von eins bis 12.300 eingraviert ist, damit der Besitzer auch weiß, dass die PS4 ein Unikat ist.