Risiko The Walking Dead - Survival Edition gewinnen

futurezone-Leser haben die Gelegenheit eins von zwei The Walking Dead-Sondereditionen aus der Risiko-Reihe zu gewinnen, wenn sie bis 19. Oktober, 23:59 Uhr unsere Quiz-Fragen richtig beantworten. Achtung! Das Quiz richtet sich an Fans der Walking-Dead-Serie. Sollte man nicht auf dem aktuellen Stand sein, könnte es Spoiler enthalten! Die Gewinner werden per Mail verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmebedingungen

