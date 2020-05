South Park-Staffel 17 im Quiz gewinnen

In der ersten Folge der neuen South Park-Staffel, die am 23. September bei Paramount Home Entertainment erschienen ist, legt Cartman sich in Anlehnung an Edward Snowden mit der NSA an. Dabei macht er eine für ihn schockierende Entdeckung – frei nach dem Zombie-Hit „World War Z“ fürchtet Cartman um das Wohl der Menschheit und begibt sich auf Reisen...