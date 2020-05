Start für futurezone tech-service

Bislang war der Fokus von extendIT ausschließlich im Unternehmenskundenbereich. Der tech-service ist nun der erste Schritt, die Leistungen auch für Privatkunden zugänglich zu machen. “Wir haben uns die futurezone als Partner ausgesucht, weil es das bekannteste Technologieportal in Österreich ist”, so Pfeiffer weiter. “Kunden sprechen uns immer wieder auf Neuerungen an, die sie in der futurezone gelesen haben, also war es naheliegend, eine Zusammenarbeit zu starten”, so Pfeiffer weiter.

Auch für futurezone-Chefredakteur Gerald Reischl ist die Kooperation sinnvoll: “Für mich war es die logische Weiterführung, das Portal auch in Richtung Service weiterzuentwickeln und ich bin froh, mit extendIT einen kompetenten Partner gefunden zu haben. Ich bin überzeugt, dass das preislich faire Angebot von den Konsumenten gerne angenommen wird.”

In der ersten Phase wird der tech-service nur in Wien und in der näheren Umgebung der Hauptstadt angeboten. Eine genaue Beschreibung aller Serviceleistungen sowie Preise und die Möglichkeit, den futurezone tech-service zu buchen, finden Sie auf der entsprechenden Webseite.