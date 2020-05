The Witcher 3: Wild Hunt im Quiz gewinnen

The Witcher 3: Wild Hunt ist ein Rollenspiel mit packender Story und offener Welt, in einem Fantasy–Universum voller folgenreicher Entscheidungen und einschneidender Konsequenzen. In The Witcher schlüpft der Spieler in die Rolle des Geralt von Riva, dessen Aufgabe es ist, in einer riesigen offenen Welt voller Handelsstädte, Wikinger–Pirateninseln, gefährlicher Gebirgspässe und vergessener Kavernen das Kind aus einer Prophezeiung zu finden.