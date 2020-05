Tickets für Dietmar Dahmen Show zu gewinnen

Um der Konkurrenz gegenübertreten zu können, sollte man die neuesten Trends und Strategien am Markt problemlos beherrschen. Dies ist vor allem auch dann wichtig, wenn man mit Hilfe von Marketing-Taktiken neue Kunden gewinnen möchte.

Dietmar Dahmen zeigt bei seiner Show am 10. Oktober im Gartenbaukino, wie man mit dem aktuellen und zukünftigen Markt am besten umgeht und seine Kunden neu kennen- und verstehen lernt. In 300 Minuten geht es um Themen, wie die schnelle Veränderung des Marktes, das Nutzen dieser Veränderung als Vorteil, Kundenbeziehungen und die Einzigartigkeit der Kunden sowie zukunftsorientiertes Handeln, Probleme lösen aber Ideen finden und wichtige Verkaufsstrategien. Zum Abschluss der Show können einige Teilnehmer ihre eigenen Ideen präsentieren und ein vom Publikum gewählter Kandidat erhält einen Award und eine Urkunde.