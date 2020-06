Tickets für "We will rock you" im Quiz zu gewinnen

Über 16 Millionen Zuschauer weltweit machen We will rock you zu einem der größten Musicals aller Zeiten. In Wien zählt das Spektakel nach sieben Jahren noch immer zu den erfolgreichsten Musicals überhaupt. Nun hat das Warten endlich ein Ende: Das Original Musical von Queen und Ben Elton kehrt zurück.

21 QUEEN-Hits, von „We Will Rock You“ über „We Are The Champions“ bis zu „Bohemian Rhapsody“ – gespielt von einer Rockband unter der Oberaufsicht der Rocklegenden Brian May und Roger Taylor persönlich – verleihen We will rock you einen unvergleichlich bombastischen Klang.