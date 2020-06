Tolino Vision 2 im Quiz gewinnen

Der Tolino Vision 2 ist neuerdings auch wasserfest, man kann ihn für ca. 30 Minuten 1 Meter tief in Süßwasser tauchen. Dadurch kann man den E-Reader ohne Bedenken in die Badewanne oder an den Strand mitnehmen. Weiters ist das Gerät mit der "tap2flip"-Funktion ausgestattet, das heißt man muss einfach nur auf die Rückseite des E-Readers tippen, um Umzublättern, das perfekte Feature für unterwegs oder das Lesen im Liegen.

Zusätzlich sind natürlich auch altbekannte Hard- und Software-Features verfügbar: Die integrierte Beleuchtung, das Schnellblättern, die Silbentrennung und die Zahlensperre.