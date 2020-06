Vor Österreich-Start: Ihre Fragen an Netflix

Im Mai wurde bekannt, dass Netflix sein Angebot in mehreren Ländern ausbauen will, darunter auch Österreich. Bereits Ende 2014 soll es so weit sein und Nutzer aus Österreich werden online auf zahlreiche Serien und Filme zugreifen können. Die Details zu Netflix in Österreich sind noch weitgehend unbekannt, so ist etwa noch unklar, wie groß die Auswahl an Inhalten hierzulande sein wird und wie viel Netflix monatlich kosten soll.

Hier im Forum können Sie Ihre Fragen stellen, die die futurezone im Rahmen des Hintergrundgesprächs mit dem Netflix-Verantwortlichen ansprechen soll. Der Artikel dazu wird voraussichtlich nächste Woche erscheinen.