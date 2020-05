Wir kamen, sahen, druckten - und zwar 3D.

PRINT3Dfuture 2014 hat es geschafft, den fast 400 Besuchern einen guten Einblick in die neue Schlüsseltechnologie der aditiven Fertigung erhalten. Die TeilnehmerInnen hatten die Möglichkeit, 3D Drucker und Scanner live zu testen. Unter den Vortragenden im Wiener Odeon Theater fanden sich Größen der 3D-Druck-Branche wie etwa Adrian Bowyer. Auch österreichische Experten konnten in der Podiumsdiskussion und bei Vorträgen ihre Sicht der neuen Technik erläutern.

In den Pausen wurden kleine Happen kredenzt und die Gäste konnten eifrig neue Verbindungen knüpfen. Die Premiere ist also perfekt gelungen. Bei den Besuchern und Vortragenden bedanken wir uns herzlich und hoffen auf ein Wiedersehen bei der PRINT3Dfuture 2015. Fotos der Konferenz werden auf Facebook zu finden sein. Ihr Feedback zur Veranstaltung ist uns wichtig, schreiben Sie uns bitte einfach eine Email mit ihren Anregungen an jk@uberall-scene.com.