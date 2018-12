35c3-Programm: Was vom Hacker-Kongress zu erwarten ist

Netzpolitik und Junghacker

Zudem wird es einen Einblick über aktuelle netzpolitische Themen in Österreich wie das neue Überwachungspaket, das 2018 in Kraft getreten ist, der Netzpolitik in der Schweiz sowie einen netzpolitischen Wetterbericht über das vergangene Jahr von Markus Beckedahl von netzpolitik.org geben. Der Vortrag über österreichische Vorhaben wird von Thomas Lohninger und Angelika Adensamer von epicenter.works gehalten. Der Chaos Computer Club hält zudem traditionell seinen CCC-Jahresrückblick ab. Die Streams aller Vorträge sind unter https://streaming.media.ccc.de/ erreichbar, alle Aufzeichnungen unter https://media.ccc.de/c/33c3 abrufbar.

Am zweiten Tag findet zudem traditionell der Junghackertag statt, zu dem Kinder und Jugendliche eingeladen werden. Schülerinnen und Schüler erhalten dabei die Gelegenheit, in die Hackerkultur reinzuschnuppern und eigene Eindrücke auf einer der weltweit größten Hackerkonferenzen zu sammeln. In speziellen Workshops lernen Kinder und Jugendliche z.B. elektronische Bausätze löten oder programmieren.