9/11: Folge den Netzwerken

wurde bekannt, dass der US-GeheimdienstNSA, der schon immer Vorreiter in Sachen Datenanalyse war, bereits vor dem 11. September über ein Programm namens Thinthread verfügte, das aber zur Zeit der Anschlagvorbereitung wohl noch in der Testphase steckte. Entwickelt worden war das Programm, weil diemehr Informationen besaß, als sie verarbeiten konnte.

Thinthread konnte Finanzdaten, Reisedaten, Suchanfragen im Netz, GPS-Daten und Telekommunikationsverbindungsdaten per Netzwerkanalyse angeblich sehr erfolgreich auswerten. Angeblich verbarg es die Identitätsdaten so lange mit kryptografischen Mitteln vor den Augen der Analysten, bis sich ein konkreter Verdacht ergab. Auf diese Weise sollte ein Missbrauch vermieden werden. Als Michael Hayden nach den Anschlägen NSA-Chef wurde, entschloss man sich ein Nachfolgeprogramm namens Trailblazer in Auftrag zu geben, das sich jedoch als wenig effizient erwies. Ab 2005 wurde daher ein Programm namens Turbulence entwickelt, das wiederum wesentliche Teile von ThinThread übernommen haben soll. Neu bei Turbulunce war, dass es auch Infowar-Kapazitäten hatte: So soll es in der Lage sein, Schadprogramme in entfernte Computer einzuschleusen. Wie auch Trailblazer wurde es vom US-Kongress jedoch als zu teuer und wenig effizient kritisiert.

Aussagekräftige Social Networks

Im zivilen Bereich entstanden die Social-Network-Dienste wie Xing oder Facebook, die Beziehungen direkt abbilden und damit jedem einen Eindruck über die Aussagekraft der dort erfassten Daten vermitteln: Die Daten aus sozialen Netzwerken liefern nicht nur Auskunft, wann jemand was online gemacht hat, sondern auch welche Beziehungen er zu welchen Personen unterhält, für welche Themen er sich interessiert und – dank Login-Daten – wo sich jemand aufhält. Damit lassen sich über eine Zeitachse sowie über Karten personenbezogene Aktivitäten in Echtzeit auswerten. Der Hinweis von Google-Chef Eric Schmidt, dass die Betreiber verpflichtet sind, jederzeit Auskunft über ihre Nutzer nach dem „Patriot Act“ zu geben, zeigt, dass diese Daten den Sicherheitsbehörden grundsätzlich zur Verfügung stehen.

In letzter Zeit haben sich die Abbildungsmethoden verfeinert: Während Facebook-Nutzer über Listen angeben, welche Art von Beziehung (Freundschaft, Bekanntschaft, Familie usw.) sie pflegen, sortieren Google+Nutzer sämtliche Kontakte von Anfang entsprechend vor. Dabei werden die Netzwerke mit weiteren erkennungsdienstlich interessanten Features wie etwa der