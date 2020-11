Abgeordnete: EU soll Hass-im-Netz-Gesetz blockieren

In Österreich wurde vor kurzem das überarbeitete Gesetzespaket zu Hass im Netz vorgestellt. Darin enthalten ist auch das sogenannte „Kommunikationsplattformen-Gesetz“ (KoPl-G), welches regeln soll, was mit Hass-Postings auf großen Plattformen geschieht. Große, auf Profit ausgerichtete Plattformen sollen damit in die Pflicht genommen werden, Hass-Postings und offensichtlich strafrechtlich relevante Beiträge innerhalb einer kurzen Frist zu löschen. Wenn sich die Plattformen nicht an das Gesetz halten, drohen hohe Strafen.



Genau gegen dieses Gesetz gibt es jetzt unerwarteten Protest auf europäischer Ebene. Marcel Kolaja, Vize-Präsident des Europäischen Parlaments und Vertreter der Piratenpartei, hat einen Brief an die EU-Kommission geschickt, in dem er darum bittet, kein „grünes Licht“ für dieses Vorhaben zu geben. Die EU-Kommission muss dem Gesetz nämlich noch zustimmen, damit es Anfang 2021 in Kraft treten darf. Insider berichten, dass die Chancen für eine Zustimmung nur bei zirka 50 Prozent liegt. Der Brief von Kolaja könnte daher bei der EU-Kommission als deutliches Signal verstanden werden.