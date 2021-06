Afd will im Wahlkampf Meinungsroboter einsetzen

Die AfD will im deutschen Bundestagswahlkampf 2017 nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ Software-Roboter einsetzen, mit denen automatisiert Botschaften in sozialen Netzwerken verbreitet werden können. „Selbstverständlich werden wir Social Bots in unsere Strategie im Bundestagswahlkampf einbeziehen“, sagte Bundesvorstandsmitglied Alice Weidel dem Magazin.

„Gerade für junge Parteien wie unsere sind Social-Media-Tools wichtige Instrumente, um unsere Positionen unter den Wählern zu verbreiten“, hieß es weiter.