Aktivisten demonstrieren gegen ACTA-Abkommen

In Wien lautete der Slogan einer Aktivistengruppe am Samstag: „Acta macht Nackta". Mehrere weibliche wie männliche Demonstranten haben sich trotz kühler Temperaturen und Regen bis auf die Unterwäsche ausgezogen und sich selbst mit schwarzen Schildern zensuriert, um damit zum Ausdruck zu bringen, was mit ACTA droht: Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit oder auch eine Strafsanktionierung dessen, was „junge Europäer im Internet machen".

Der Protestmarsch in Wien wurde von der Initiative „Stopp ACTA" organisiert und von der Initiative für Netzfreiheit, Go Outside Wien, der Sozialistischen Jugend, den Grünen und der Piratenpartei Wien unterstützt. Die Demonstranten zogen vom Westbahnhof über die Mariahilferstraße bis zum Parlament.