Alexa, Siri und Google locken User mit Frauenstimme in die Falle

"Diverse Medienberichte haben zudem aufgezeigt, dass die besagten Konzerne recht schludrig mit den gesammelten Daten umgehen", sagt Daniela Zimmer von der AK. Dazu komme, dass mittlerweile auch die Politik Zugriff auf diese Daten begehre. Der britische Gesundheitsminister wolle etwa mit Amazon kooperieren, um an Gesundheitsinformationen von Bürgern zu kommen. In Deutschland gebe es Bestrebungen aus dem Innenministerium, im Bedarfsfall Zugriff auf die in den eigenen vier Wänden gesammelten Daten zu erlangen.

Schlimmer als beim Smartphone

In einer Untersuchung der existierenden Systeme kommt das Institut für Technikfolgen-Abschätzung zudem zum Schluss, dass die massive Verbreitung solcher Geräte nicht nur die Privatsphäre, sondern durch die selektive Präsentation von Informationen auch die Eckpfeiler der Demokratie gefährde. "Die Assistenzsysteme werden durch ihre Verbreitung auf diversen Geräten zum Torwächter in die digitale Welt. Aber welche Antworten und Produktempfehlungen geben sie uns? Diejenigen, welche für die Anbieter am besten sind", sagt Krieger-Lamina.