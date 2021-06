Android-Apps: Google zahlt in Russland Kartellstrafe

Weil Google Apps auf Android vorinstalliert, muss das Unternehmen nun in Russland umgerechnet 7,3 Millionen Euro Kartellstrafe zahlen.

Der Internet-Riese Google zahlt in Russland eine Kartellstrafe von 440 Millionen Rubel (7,3 Mio. Euro) wegen voreingestellter Smartphone-Anwendungen. Google und das russische Anti-Monopol-Komitee einigten sich am Montag in Moskau darauf, ihren anderthalbjährigen Rechtsstreit beizulegen. Das teilte die Behörde der Agentur Interfax zufolge mit.

Google akzeptiere das Bußgeld, im Gegenzug würden die Verfahren eingestellt.