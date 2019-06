Wer am Smartphone die Macht hat

Google und Apple bestimmen über ihre App Stores, welche Programme wir nutzen und beeinflussen mit ihren mobilen Betriebssystemen Android und iOS das Nutzungsverhalten. Damit binden sie Smartphone-Besitzer auch an ihre Angebote.

Die österreichische Regulierungsbehörde RTR hat dazu eine ausführliche Studie erstellt, mit der die Marktmacht der Anbieter im mobilen Bereich untersucht wurde. Die Behörde hat dazu 1500 Smartphone-Nutzer aus Österreich online nach ihrem Nutzungsverhalten befragt. Demnach verwenden 69 Prozent der Smartphone-Nutzer das Betriebssystem von Google ( Android). 29 Prozent setzen auf Apples iOS. Apple wird von jüngeren Befragten deutlich häufiger verwendet als von älteren Nutzern.

Barrieren beim Betriebssystem

Das Betriebssystem wechseln kommt für viele nicht in Frage. 60 Prozent der Befragten bleiben bei ihrem Betriebssystem, weil sie die Bedienung gewohnt sind. Dieser Grund wird gleichermaßen von iPhone- wie von Android-Nutzern genannt. Die RTR sieht darin bereits einen bedenklichen „Lock-In-Effekt“. So bezeichnet man die enge Kundenbindung von Nutzern an ein Produkt, damit diese aufgrund von Barrieren nicht so schnell umsteigen.