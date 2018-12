Auch ELGA-Aussteiger bekommen elektronischen Impfpass

Der klassische Impfpass in Papierform hat bald ausgedient: 2020 wird dieser etwa in Wien nur mehr in elektronischer Form vorliegen. Wien zählt zu den Pilotregionen, in denen der elektronische Impfpass erprobt wird. Die Pilotierung soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein und dann soll es den E-Impfpass ab 2021 schrittweise in ganz Österreich umgesetzt werden.



Mit der Umsetzung beauftragt wurde die ELGA GmbH, die auch für die elektronische Gesundheitsakte zuständig ist, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Der E-Impfpass wird mit einem zentralen Impfregister umgesetzt und die bestehenden Systeme der Landessanitätsdirektionen werden an dieses angebunden. Neben den bestehenden ELGA-Anwendungen E-Befund und E-Medikation wird nun der E-Impfpass auf Basis der ELGA-Infrastruktur umgesetzt.