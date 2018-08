Auch Kärnten will sich ins Rennen um neues Tesla-Werk bringen

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Tesla ein Werk in Europa in Erwägung zieht. Nach mehreren Bundesländern in Deutschland und zumindest einer Region in den Niederlanden hat jetzt auch Kärnten Interesse daran bekundet, der erste europäische Produktionsstandort für den US-Elektroautobauer zu werden, berichtet der ORF. Während Tesla in Deutschland und den Niederlanden aber schon Verhandlungen geführt haben soll, hat Kärnten auf seine Einreichung von Unterlagen aber noch keine Antwort bekommen.