Australischer NSA-Verbündeter bespitzelt US-Anwaltskanzlei

Bei dem Dokument aus dem Jahr 2013 handelt es sich der Zeitung zufolge um ein monatliches Bulletin aus einem Verbindungsbüro der NSA in Canberra. Demnach informierte das Australian Signals Directorate - das australische Gegenstück zur NSA - die US-Behörde über seine Spähaktion und bot an, die gewonnenen Informationen an sie weiterzugeben.

Australische Geheimdienstvertreter hätten ihren US-Kollegen in Canberra mitgeteilt, dass diese Informationen auch aus Kommunikationen zwischen den Anwälten und deren Klienten gewonnen werden könnten - Gesprächen also, deren Vertraulichkeit in der Regel rechtlich geschützt ist.