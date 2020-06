Befürworter: Festplattenabgabe bringt 39,5 Millionen Euro

Die von der Wirtschaftskammer (WKÖ) befürchteten Jobverluste seien ihr zufolge nicht nachvollziehbar. Die WKÖ hatte jüngst vor dem Verlust von rund 2.000 Arbeitsplätzen gewarnt. Das sieht die Gutachterin anders. „Selbst unter der Annahme einer relativ hohen Preiselastizität von Festplatten dürften die Umsatzrückgänge höchstens fünf Prozent ausmachen.“ Dadurch wären maximal 96 Arbeitsplätze betroffen, „was immer noch 96 Arbeitsplätze zu viel, aber weit entfernt von den kolportierten 2000 wäre“.

Basierend auf den derzeit von den Verwertungsgesellschaften vorgeschlagenem Tarif könnten heimische Künstler aus der Festplattenabgabe monatlich im Durchschnitt 48 Euro lukrieren. Um dieses Niveau zu erreichen, müsste die von Gegnern präferierte Haushaltsabgabe nicht 50 Cent, sondern mehr als einen Euro betragen. „Außerdem träfe eine Erhöhung der ORF-Gebühr fast jeden Haushalt und ist daher nicht treffsicher gestaltet“, heißt es in dem Gutachten weiter.

Gernot Graninger, Geschäftsführer der austro mechana, will weiterhin auf Gespräche mit dem Elektrohandel und der Geräteindustrie setzen, wenn diese es bisher auch abgelehnt hätten, an den Verhandlungstisch zu kommen. „Es macht mehr Sinn zu verhandeln, anstatt mit unfundierten Zahlen zu argumentieren.“ Und Franz Medwenitsch, Geschäftsführer der LSG, sieht in der „ Festplattenabgabe ein wesentliches Fundament“ für die berufliche Existenz von Künstlern und Kreativen.