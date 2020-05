Big Brother Award an NSA, Faymann, Microsoft und Ubuntu

Die Datenschutz-Negativauszeichnungen standen in diesem Jahr unter dem Motto „Yes we scan“. Kein Wunder also, dass sich die National Security Agency ( NSA) unter den Preisträgern findet. Die NSA bekam den Preis in der Kategorie „Lebenslanges Ärgernis“ und gemeinsam mit dem GCHQ auch den "Publikumspreis". Die Begründung der Jury: „Nach 9/11 wurden das Internet und die modernen Technologien schrittweise so umgebaut, dass Daten nicht mehr geteilt, sondern in einen steten Strom in die Rechenzentren der NSA geflossen sind.“ Edward Snowden habe aufgezeigt, wie sich die Überwachungsmaschinerie tatsächlich auf uns alle auswirkt, er brachte „Licht in die dunklen Aktionen des Datensammelns durch Geheimdienste“, so die Jury.