Breitbandfrequenzen-Versteigerung im nächsten Halbjahr

Die neuen 700-Megahertz-Breitbandfrequenzen für Mobilfunk und schnelles Internet in Deutschland sollen im kommenden Halbjahr versteigert werden. Entsprechende Pläne bekräftigten Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder nach einem Spitzentreffen am Donnerstag in Berlin.

Die Einnahmen sollen demnach je zur Hälfte zwischen Bund und Ländern aufgeteilt werden und ausschließlich dafür verwendet werden, die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben.