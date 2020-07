Breitbandmilliarde: Umsetzung startet im Mai

Weitere Förderungen, die anschließend auch an Unternehmen wie Provider gehen könnten, benötigen erst grünes Licht von der EU, bevor sie ausgeschrieben werden können. Wie lang sich das hinziehen soll, will das zuständige Ministerium nicht abschätzen. Nicht zuletzt aufgrund der Sommerpause des Parlaments dürfte es allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit bis Herbst dauern, bis hier erste Ausschreibungen starten können.

Wenn es so weit ist, will der Bund den Ausbau der Infrastruktur von Providern ebenfalls mit bis zu 50 Prozent der entstehenden Kosten fördern. Der genaue Betrag orientiert sich daran, wie hoch der Anteil an unversorgter Bevölkerung in dem Ort ist.