Breitbandmilliarde wird technologieneutral vergeben

Infrastrukturminister Alois Stöger (SP) hat am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell erklärt, dass die Breitbandmilliarde technologieneutral vergeben werden soll. In der Praxis bedeutet das, dass sich Anbieter von Mobilfunk gleichwertig mit Glasfaserbetreiber oder Anbieter anderer Technologien für die Förderung bewerben können. “Mein Beurteilungsmaßstab ist, wer ist am ehesten in der Lage die Menschen vor Ort mit 100 Mbit/s zu versorgen”, so Stöger. Diese Übertragungsrate soll bis 2020 erreicht werden. Die Bandbreite kann von den Anbietern auch dabei schrittweise angehoben werden, solange der volle Wert bis 2020 erreicht wird. “Ich lade alle Unternehmen ein, Arbeit in diese Richtung zu setzen”, so Stöger.

Stöger kommt somit der Forderung von Telekommunikationsunternehmen sowie des Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) nach, die bereits vor einiger Zeit eine technologieneutrale Ausschreibung verlangt hatten.

Darüber hinaus will Stöger “Maulwurfprämien” ausschütten, die bereits von seiner Vorgängerin Doris Bures angekündigt wurde. Dabei sollen Infrastrukturanbieter in bestimmten Gebieten gelockt werden, wo aus wirtschaftlichen Gründen ansonsten kein Breitband verlegt werden würde.